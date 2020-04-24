شاهد.. طلاب موسيقية جامعة حلوان يقدمون أغنية رمضان جانا بتوزيع موسيقي جديد

نشرت كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان اغنية "رمضان جانا" على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي تعبيرا عن السعادة والاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك .





حيث قدم الطلاب عملا فنيا ابدعوا في تقديمه اون لاين بعد منع التجماعات حفاظا على سلامة الطلاب .





وقدم طلاب كلية التربية الموسيقية اغنية رمضان جانا بتوزيع موسيقى جديد للاعلان عن قدوم الشهر الفضيل و تعد من أجمل الأغنيات وأكثرها شهرة فى المجتمع المصرى والعربى والتي قدمها قديمًا الفنان محمد عبد المطلب.









و ذالك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية.













وقد طرحت كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان اغنية "رمضان جانا" على اليوتيوب ومواقع التواصل قبل ساعات من قدوم شهر رمضان المبارك، من غناء المطرب والملحن رامي حاتم بالفرقة الثانية بالكلية، والتوزيع الموسيقى ابراهيم عواد.







