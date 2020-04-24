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أخبار البلد

الحكومة تنفي توريد لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي للمطاعم والمحلات

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:42 ص
لحوم غير صالحة للاستهلاك
لحوم غير صالحة للاستهلاك
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محمود مطاوع
نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توريد لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي للمطاعم والمحال الغذائية.

 وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوريد لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي للمطاعم والمحال الغذائية، مُوضحةً أن جميع اللحوم المتداولة بالسوق المحلي آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي، مُشددةً على أن جميع التوريدات الغذائية بالمطاعم يتم فحصها وتحليل عينات منها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وكذلك إجراء عمليات رقابة ومتابعة دورية على كافة المحال ومخازن ثلاجات اللحوم بالأسواق للتأكد من سلامتها وصلاحيتها.

وفي إطار الحرص على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن، يتم شن حملات رقابة دورية من مختلف الجهات المعنية والخدمات البيطرية بالوزارة على كافة المطاعم للتأكد من مدى التزامها بقواعد الأمن الغذائي والصحي، وقد أسفرت تلك الحملات عن عمل 380 محضرًا، وسحب 10 آلاف عينة فحص بهدف التأكد من سلامة الكميات المعروضة بمحال ومخازن ثلاجات اللحوم بالأسواق، وداخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة لمنع طرح أي لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يرجى الاتصال على الخط الساخن (19561).
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