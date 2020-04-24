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حوادث

مستقبل وطن يطلق حملة كلنا نعمل من أجل مصر لمواجهة أزمة فيروس كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:25 ص
مستقبل وطن يطلق حملة
مستقبل وطن يطلق حملة كلنا نعمل من أجل مصر
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اسلام مقلد - رامي المهدي

 انطلقت حملة كلنا نعمل من أجل مصر لتطهير وتعقيم مراكز وقرى  ومدن محافظة أسيوط والتي تنظمها أمانة حزب مستقبل وطن بأسيوط وذلك في إطار المشاركة المجتمعيه لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها محافظة أسيوط لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيدا 19.


جاء ذلك فى إطار خطة الدولة لمواجهة  فيروس كورونا وانطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن بأسيوط تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات أشرف رشاد الأمين العام للحزب والمهندس ياسر عمر  أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط.


وصرح المهندس كامل الخازندار الأمين المساعد للحزب والمنسق  للحملة بإشارة بدء للحملة من أمام ديوان عام محافظة أسيوط وفي حضور معالي الوزير محافظ أسيوط ورؤساء الأمانات بهيئة مكتب الحزب والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والأقسام وذالك بمشاركة فرق التعقيم من شباب الحزب  وسيارات مجهزة للتعقيم  والتطهير وعدد من المعدات  وأكد الخازندار أن المبادرة تضمنت  تعقيم وتطهير الشوارع والميادين ومجمع المصالح الحكومية والمؤسسات العامة وذالك مساهمة في تعقيم وتطهير الأماكن العامة خاصة المزدحمة وتوزيع مستلزمات التطهير والتعقيم والكمامات وإرشادات التوعيه على المواطنين.


وأضاف الخازندار أن ذلك يأتي دعما لحفظ الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيدا 19 للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين مخاطر هذا الوباء المنتشر بكل دول العالم وأوضح الدكتور  علي مهران الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بأسيوط والمشرف العام على الحمله والمبادرة أن ذلك يأتي في إطار السياسات التي ينتهجها  حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعيه في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم والمساهمة في دعم الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيدا 19.


وطالب ياسر عمر امين حزب مستقبل وطن بأسيوط بضرورة تبني الحملات التي تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة تعزيزا لمعركة الوعي وتقديرا للدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه  كنوع من انواع المسئوليه الوطنيه

مستقبل وطن يطلق حملة كلنا نعمل من أجل مصر لمواجهة أزمة فيروس كورونا
مستقبل وطن يطلق حملة كلنا نعمل من أجل مصر لمواجهة أزمة فيروس كورونا
مستقبل وطن يطلق حملة كلنا نعمل من أجل مصر لمواجهة أزمة فيروس كورونا
مستقبل وطن يطلق حملة كلنا نعمل من أجل مصر لمواجهة أزمة فيروس كورونا
مستقبل وطن يطلق حملة كلنا نعمل من أجل مصر لمواجهة أزمة فيروس كورونا
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