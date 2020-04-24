ارتفاع عدد الوفيات بـ فيروس كورونا في إيران إلى 5574

عرضت قناة الغد خبر عاجل يفيد بارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 5574 عقب تسجيل 93 وفاة جديدة.





وفى سياق آخر كشفت قناة فرانس 24 أن إيطاليا الضحية الأولى لفيروس كورونا في أوروبا سجلت أرقاما قياسية في أعداد المتعافين من الفيروس المميت التي وصلت إلى 57 ألف و576 حالة تعافي.





وأوضحت القناة أن أعداد المصابين تناقص لليوم الرابع على التوالي بقدر851 مريضا مقارنة بالخميس.





كما تقلصت أعداد مرضى العناية المركزة بمقدار 27 شخصا في ميلانو على الرغم من استمرار ارتفاع عدد الوفيات في البلد نفسه.



