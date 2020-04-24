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ارتفاع عدد الوفيات بـ فيروس كورونا في إيران إلى 5574

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:18 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
عرضت قناة الغد خبر عاجل يفيد بارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 5574 عقب تسجيل 93 وفاة جديدة.

وفى سياق آخر كشفت قناة فرانس 24  أن إيطاليا الضحية الأولى لفيروس كورونا في أوروبا سجلت أرقاما قياسية في أعداد المتعافين من الفيروس المميت التي وصلت إلى 57 ألف و576 حالة تعافي. 

وأوضحت القناة أن أعداد المصابين تناقص لليوم الرابع على التوالي بقدر851 مريضا مقارنة بالخميس.

كما تقلصت أعداد مرضى العناية المركزة بمقدار 27 شخصا في ميلانو على الرغم من استمرار ارتفاع عدد الوفيات في البلد نفسه. 

وفى سياق آخر عرضت قناة  قناة يورو نيوز" خبر عاجل يفيد أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد تجاوز الـ 190 ألفا في العالم منذ ظهوره لأول مرة في ديسمبر في الصين.

كما كشفت القناة أن ثلثي الوفيات التى سجلت كان في أوروبا، وأنه تم إحصاء 190 ألفا و89 وفاة في العالم من أصل مليونين و698 ألفا و733 إصابة، بينها 116 ألفا و221 وفاة في أوروبا من أصل مليون و296 ألفا و248 إصابة.

وكشفت القناة أن هذه الأرقام تؤكد أن أوروبا القارة الأكثر تضررا جراء وباء كوفيد-19.

والولايات المتحدة هي الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات (49963) تليها إيطاليا (25549) وإسبانيا (22157) وفرنسا (21856) والمملكة المتحدة (18738).
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