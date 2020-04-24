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أخبار العالم

رسالة مهمة من ولي عهد أبوظبي للشعب الإماراتي مع أول أيام رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:25 ص
محمد بن زايد
محمد بن زايد
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محمود نوفل
هنأ  الشيخ  محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، المواطنين والمقيمين في الإمارات ، اليوم برسالة نصية للتهنئة بمناسبة  حلول شهر رمضان المبارك .

وقال  في الرسالة يطيب لي أن أنقل إليكم تحيات أخي الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله.. وأهنئكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الذي يرتبط بشعائر دينية وعادات اجتماعية عزيزة على نفوسنا.

وأضاف بن زايد :  وفي ظل هذه الظروف، فإن سلامة أهلنا ومجتمعنا تقتضي التزامكم بالاجراءات الاحترازية والتحلي بالصبر للحد من انتشار الوباء.

وتابع :  ثقتي بكم كبيرة لنتجاوز معًا هذه المرحلة... حفظكم الله وأهلكم من كل مكروه.


ويشار الي ان وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية قد اعلنت، عن فحص أكثر من 29 ألف  شخص بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.

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