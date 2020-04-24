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أخبار العالم

الإصابات تدمر الاقتصاد.. وزير بريطاني يكشف موقف بلاده من تخفيف الإغلاق

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:13 ص
وزير الصحة البريطاني
وزير الصحة البريطاني مات هانكوك
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رويترز
أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن بلاده ستبقي على إجراءات الحجر والإغلاق حتى تصبح آمنة.

يأتي ذلك بالرغم من التكاليف الاقتصادية لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال هانكوك لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة، "لن أسمح بإجراء تغييرات غير آمنة.. يجب أن نحافظ على السلامة العامة.. أتفهم وأفهم الضغوط الاقتصادية.. أنا أهتم بشدة بذلك.

وأضاف أن تحقيق انخفاض في حالات الإصابة بفيروس كورونا هو أفضل شيء بالنسبة للاقتصاد، في حين أن ارتفاعها مرة أخرى سيكون مدمرا للاقتصاد.

وتابع الوزير قائلا: "أتفهم تلك الأصوات التي تنادي بالتحرك العاجل.. ولكن هذا ليس شيئا سنقوم به الآن..  سنتحرك عندما يكون ذلك آمنا".

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في بريطانيا 138087، والوفيات 18738.

وأعلنت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل أكثر من 190 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم

وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الجمعة، أن حصيلة الإصابات العالمية بفيروس كورونا تجاوزت 2,7 مليون شخص، إذ زادت بواقع 80,3 ألف حالة خلال يوم.

وسجلت الجامعة في اليوم السابق 64,4 ألف إصابة جديدة.

وأضافت الجامعة أن فيروس كورونا "كوفيد 19" أسفرت عن مصرع 190858 شخصا، فيما تماثل للشفاء 738486 شخصا.

ولا تزال الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول الأعلى إصابة ووفاة بفيروس كورونا، بنحو 870 ألف إصابة و50 ألف وفاة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.
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