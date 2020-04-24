ضبط 189 مخالفة مرورية بأسوان بينهم سائق تحت تأثير المخدر

تستكمل مديرية أمن أسوان تنظيم حملاتها المكبرة لضبط المخالفين والخارجين على القانون .

وأسفرت جهود الحملة خلال الـ 24 ساعة عن تحرير نحو 189 مخالفة مرورية متنوعة شملت تحرير 28 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري فى 25 مخالفة، وتحرير 55 مخالفة غرامة ونش، كما أسفرت الحملة عن تحرير 80 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان مما أسفر عن ضبط حالة إيجابية لتعاطى المواد المخدرة من الحشيش والبانجو والأقراص مخدرة.

وبالتوازى مع ذلك عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.



