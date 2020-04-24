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حوادث

ضبط 189 مخالفة مرورية بأسوان بينهم سائق تحت تأثير المخدر

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:19 م
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
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شاذلى عبد الفتاح

تستكمل مديرية أمن أسوان تنظيم حملاتها المكبرة لضبط المخالفين والخارجين على القانون .

وأسفرت جهود الحملة خلال الـ 24  ساعة عن تحرير نحو 189 مخالفة مرورية متنوعة شملت تحرير 28 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري فى 25 مخالفة، وتحرير 55 مخالفة غرامة ونش، كما أسفرت الحملة عن تحرير 80 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان مما أسفر عن ضبط حالة إيجابية لتعاطى المواد المخدرة من الحشيش والبانجو والأقراص مخدرة.

وبالتوازى مع ذلك عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية


هذا بالإضافة إلى تنظيم الحملات المكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية .

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ضبط حالتين تحت تأثير المخدر ضمن 198 مخالفة مرورية
https://www.elbalad.news/4291261

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