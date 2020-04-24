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صلاة أول جمعة في رمضان بالمسجد النبوي رغم كورونا.. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:03 م
صلاة أول جمعة في
صلاة أول جمعة في رمضان بالمسجد النبوي
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البهي عمرو
عرضت القنوات السعودية بثًا مباشرًا يوضح قيام المصلين بصلاة أول صلاة جمعة في رمضان بالمسجد النبوي، وذلك  وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

ودخل إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير، فى حالة بكاء شديد أثناء خطبة أول جمعة من رمضان.

وظل الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير، خلال بث مباشر لخطبة الجمعة، يدعو الله أن يعيد المصلين للمساجد، وأن تفتح المساجد، وأن يعود الزوار للكعبة، وأن يشفي الله كل مصاب، وأن يزيح الله وباء فيروس كورونا.

كما دعا إمام وخطيب المسجد النبوي للـشهداء المسلمين الذين توفوا من هذا الفيروس، وطالب من جميع المواطنين بالصلاة فى المنازل والالتزام للحد من انتشار فيروس كورونا. 

وحرصا من "صدى البلد" على تقديم خدمة متميزة لقرائها، نقدم لكم بثا مباشرا لصلاة الجمعة من المسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية.

وتوجه الإمام بالدعاء إلى الله بإزالة فيروس كورونا وعودة المسلمين للمساجد.

وفى سياق آخر قال الدكتور محمد العقيل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة بالمملكة العربية السعودية، إنه لا يجوز أداء صلاة التراويح خلف إمام الحرم عبر التليفزيون في شهر رمضان.

وأضاف العقيل، في مداخلة مع قناة "السعودية"، الأربعاء، إن الائتمام بالإمام يجب أن يكون خلفه، وفي الصفوف التالية، موضحًا أن الصلاة عبر التليفزيون لا تعتبر مشروعة.

ودعا العقيل إلى أداء صلاة التراويح، سواء كان كل شخص وحده، أو مع أسرته في البيت، مؤكدًا أنه لا يأتم بأئمة لا يراهم، ولا يصلي خلفهم".

وأوضح أن موائد الإفطار في المساجد سوف تتوقف، وأنه سيتم الاستعانة بفكرة السلال الغذائية، التي تقوم وزارة الشؤون الإسلامية بدعم وتوزيع بعضها.

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