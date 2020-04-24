صلاة أول جمعة في رمضان بالمسجد النبوي رغم كورونا.. فيديو

عرضت القنوات السعودية بثًا مباشرًا يوضح قيام المصلين بصلاة أول صلاة جمعة في رمضان بالمسجد النبوي، وذلك وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد.





و دخل إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير، فى حالة بكاء شديد أثناء خطبة أول جمعة من رمضان.