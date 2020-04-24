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توك شو

ممرضة بمستشفى العزل: لدي أربعة أطفال وزوجي كان يشجعني على أداء واجبي..فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:19 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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نورهان رأفت
قالت فاطمة عبد الرازق ممرضة بمستشفى العزل 15 مايو، إن الفترة الأولى الي قضتها في مستشفي العزل كانت فترة صعبة للغاية علي كل طاقم التمريض.

وأضافت الممرضة فاطمة عبد الرازق عبر مداخلة هاتفية لـ  برنامج "صباح الخير يامصر"  الذي يذاع علي القناة الأولى، أن لديها أربع أولاد في أعمار صغيرة، وكانت لأول مرة تبتعد عنهم لفترات طويلة.

وأشارت فاطمة، إلي أنها أحست بالجانب الوطني تجاة بلدها وشعبها، في أن تظل وتمد لهم المساعدة.

وأوضحت أن زوجها كان من أكثر الداعمين لها، وكان يقوم بدور الأب والأم في غيابها.

وتابعت: أن تخصصها الغسيل الكلوي وهو مطلوب بشكل كبير في تلك الفترة،  مشيرة إلي أنه تم شفاء حالات كثيرة في المستشفي حتى الأن.
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