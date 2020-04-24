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ديني

أول أيام رمضان..بث مباشر لخطبة الجمعة من المسجد الأقصى

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:09 م
بث مباشر خطبة الجمعة
بث مباشر خطبة الجمعة من المسجد الأقصى
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محمد شحتة
يؤدي الشيخ عكرمة صبري، إمام وخطيب المسجد الأقصى خطبة الجمعة اليوم في أول أيام شهر رمضان المبارك.

ونقدم لكم بث مباشر لخطبة المسجد الأقصى في أول يوم في رمضان.

أعلن مجلس الأوقاف بالقدس، اليوم الخميس، عن تمديد تعليق الصلوات داخل المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وذلك في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان مجلس الأوقاف :" ان المجلس قرر ‏وهو تعتصره الحرقة والألم، حفاظا على سلامة النفس البشرية والإنسان في ظل الظروف الحالية واستمرار تفشي فيروس الكورونا حول العالم، وتيمنًا بما وجهنا به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى سؤال الله تعالى العافية حين قال"سلوا الله العافية واليقين، فما أعطي أحد بعد اليقين شيئا خيرًا من العافية، فسلوهما الله تعالى."

وأضاف المجلس:" أن اتخاذ هذا القرار سيكون مؤلما لنا جميعا ‏حيث اعتدنا منذ مئات السنين أن نعمر المسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الفضيل وأداء التراويح والجمعة والجماعة، لكن لتحقيق مقصد كبير من مقاصد الشريعة الإسلامية آثرنا ان نصلي في بيوتنا حفاظا على النفس البشرية. ‏

وأكد مجلس الأوقاف أن الأذان والصلاة لن ينقطعا في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل من قبل أئمة المسجد وموظفي الأوقاف وحراس المسجد الأقصى المبارك الذين سيبقون معمرين للمسجد ومتواجدين على رأس عملهم بإذن الله بما في ذلك صلوات التراويح والجمع والجماعة.
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