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أخبار العالم

فرنسا: أزمة كورونا لن تغير أولويات أوروبا بشأن بريكست

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:08 م
فرنسا: أزمة كورونا
فرنسا: أزمة كورونا لن تغير أولويات أوروبا بشأن بريكست
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القسم الخارجي
كشف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، موقف بلاده ودول أوروبا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك وسط أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال لودريان، اليوم الجمعة، إن أزمة فيروس كورونا لن تغير الأولويات بشأن بريكست.

وكان مسؤولون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفقوا على استئناف مفاوضات بريكست، وتم تحديد جلسات لمحادثات التجارة وحقوق الصيد.

ولم تتطرق بريطانيا وبروكسل حتى الآن لتأجيل نهاية المرحلة الانتقالية لخروج الأولى من التكتل إلى ما بعد موعد 31 ديسمبر.

وكانت الحكومة البريطانية أعربت في وقت سابق، عن تمسكها بالخروج من التكتل الأوروبي في الموعد المحدد رغم تحديات أزمة فيروس كورونا.
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