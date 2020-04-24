ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في لبنان لـ696 حالة





كما كشفت القناة أن ثلثي الوفيات التى سجلت كان في أوروبا، وأنه تم إحصاء 190 ألفا و89 وفاة في العالم من أصل مليونين و698 ألفا و733 إصابة، بينها 116 ألفا و221 وفاة في أوروبا من أصل مليون و296 ألفا و248 إصابة.





وكشفت القناة أن هذه الأرقام تؤكد أن أوروبا القارة الأكثر تضررا جراء وباء كوفيد-19.



