ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في لبنان لـ696 حالة

عرضت قناة الغد خبرا عاجلا يفيد بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 696 حالة عقب تسجيل 8 إصابات جديدة.
وفى سياق آخر عرضت قناة قناة يورو نيوز" خبر عاجل يفيد أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد تجاوز الـ 190 ألفا في العالم منذ ظهوره لأول مرة في ديسمبر في الصين.
كما كشفت القناة أن ثلثي الوفيات التى سجلت كان في أوروبا، وأنه تم إحصاء 190 ألفا و89 وفاة في العالم من أصل مليونين و698 ألفا و733 إصابة، بينها 116 ألفا و221 وفاة في أوروبا من أصل مليون و296 ألفا و248 إصابة.
وكشفت القناة أن هذه الأرقام تؤكد أن أوروبا القارة الأكثر تضررا جراء وباء كوفيد-19.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات (49963) تليها إيطاليا (25549) وإسبانيا (22157) وفرنسا (21856) والمملكة المتحدة (18738).