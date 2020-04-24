AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إسبانيا تسجل 367 إصابة بفيروس كورونا فى أدنى حصيلة منذ شهر

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:12 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
شيرين عادل
أفادت فضائية إكسترا نيوز فى خبر عاجل لها ،بأن إسبانيا سجلت 367 إصابة بفيروس كورونا فى أدنى حصيلة منذ شهر .
وأعلنت  لجنة الصحة الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى روسيا   لـ  82804 والوفيات إلى 4632.

وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني: "تم تسجيل  6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة لليوم السادس على التوالي". 

وفي وقت سابق، رفعت ولاية ميزوري الأمريكية دعوى قضائية ضد الصين بتهمة إخفاء خطورة وباء كوفيد-19، والتسبب "بأضرار" اقتصادية وبشرية "لا يمكن تعويضها" في هذه الولاية وفي العالم، مما استدعى ردا غاضبا من بكين.

وتتزايد أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بصورة مخيفة فى ظل سقوط مزيد من المصابين والموتى نتيجة تفشى الفيروس التاجى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع مخيف لأعداد وفيات وإصابات كورونا في الصين

الصين تعلن انخفاضا جديدا في إصابات كورونا.. ولا وفيات لليوم السادس

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى روسيا لـ 82804 حالة

انتكاسة جديدة.. ولايات أمريكية تخفف من إجراءات الحظر.. شاهد

مشهد مرعب.. طوابير ضخمة بدولة إفريقية تخترق مواعيد الحظر .. فيديو

وكالة الأنباء الفرنسية: تسجيل أكثر من 190 ألف حالة وفاة بكورونا على مستوى العالم

ترشيحاتنا

فى العاصفة الترابية.. 5 نصائح لعلاج التهاب الجيوب الأنفية

طبيبة تشارك فيديو مؤلما لطفلها بعد إصابته بـ كورونا وتوجه هذه النصيحة

التقريب إلى الله.. المسجد الكبير بـ مالي الرقي والجمال في التعبد

زواج الحضري من فنانة مشهورة عرفي في شيخ الحارة.. فيديو

هجوم سيبراني على منشآت مكافحة كورونا في ووهان.. وهكذا علقت الصين

أنت استثنائي.. استمع لأغنية بنك مصر الجديدة لـ محمود العسيلي وبهاء سلطان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى أول أيام رمضان.. كردونات أمنية على مداخل منطقة العزل الإجباري ببهتيم.. الأهالى: اشترينا كل حاجة وعلقنا الزينة

بعد تغلبه على السرطان مرتين.. مسن يخالف توقعات الأطباء وينجو من كورونا

بتصميم خيالي audi تطرح السيارة أودي a3 موديل 2021.. شاهد