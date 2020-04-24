إسبانيا تسجل 367 إصابة بفيروس كورونا فى أدنى حصيلة منذ شهر

وأعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى روسيا لـ 82804 والوفيات إلى 4632.





وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني: "تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة لليوم السادس على التوالي".





وفي وقت سابق، رفعت ولاية ميزوري الأمريكية دعوى قضائية ضد الصين بتهمة إخفاء خطورة وباء كوفيد-19، والتسبب "بأضرار" اقتصادية وبشرية "لا يمكن تعويضها" في هذه الولاية وفي العالم، مما استدعى ردا غاضبا من بكين.





وتتزايد أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بصورة مخيفة فى ظل سقوط مزيد من المصابين والموتى نتيجة تفشى الفيروس التاجى.