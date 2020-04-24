بهذه الكلمات لن يستطيع الشيطان السيطرة عليك.. مستشار المفتي يكشف عنها

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية أن هناك كلمة بسيطة اذا قالها العبد طرد الشيطان وبعد عنه وهي " اعوذ بالله من الشيطان الرجيم " لقوله تعالى:" وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله " .

وأضاف عاشور في تصريح له إذا شعرت بأن الشيطان سيغلبك أو مازل يسيطر عليك فقل : " بعزة الله وقدرته لأنتصرن عليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " .

هل حقن الفيتامينات تفسد الصيام

قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن حقنة الفيتامين لاتفطر وكذلك أى نوع من أنواع الحقن لاتفطر سواء فى العضل أو فى الوريد، لأنها تدخل من غير منفذ دخول الطعام وهو الفم.وأضاف عاشور فى لقائه على إحدى الفضائيات، أن دخول الشيء من المنافذ الطبيعية للجوف هى التى تفطر، منوها أن الحقن الشرجية مختلفة فى حكمها أثناء الصوم.

محظورات تضيع ثواب الصيام

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن هناك عددا من الأفعال المنهيّ عنها في رمضان، والتي تقع تحت عنوان "محظورات رمضان"، مشيرًا إلى أنه يجب على الصائم أن يتقيها حتى لا تفسد صيامه.ا

وأوضح الدكتورعلي جمعة، في تصريح له، أنه يجب على الصائم ألا يُعرض صيامه لما يفسده ويُضيع ثوابه؛ فيمسك أعضاءه وجوارحه عن كل ما يغضب الله- تعالى- ويضيع الصوم، ومنها: الغيبة والنميمة، والقيل والقال، والنظر إلى ما حرمه الله تعالى، والخصام والشقاق، وقطع صلة الرحم، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها ضياع ثواب الصوم.



واستشهد الدكتور علي جمعة، بقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم-: «رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ» أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وأضاف الدكتور علي جمعة: "في عبارة أخرى؛ أن يجتنب كل ما من شأنه أن يذهب التقوى أو يضعفها؛ لأن الصيام شُرع لتحصيلها، كما في قوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» [البقرة: 183].







