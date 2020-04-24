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المغرب تسجل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:17 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
أفادت  فضائية إكسترا نيوز فى خبر عاجل لها ، بأن المغرب سجلت  124 إصابة جديدة  بفيروس كورونا بإجمالى إصابات 3692 حالة .

وأعلنت  لجنة الصحة الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى روسيا   لـ 82804 والوفيات إلى 4632.

وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني: "تم تسجيل  6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة لليوم السادس على التوالي". 

وفي وقت سابق، رفعت ولاية ميزوري الأمريكية دعوى قضائية ضد الصين بتهمة إخفاء خطورة وباء كوفيد-19، والتسبب "بأضرار" اقتصادية وبشرية "لا يمكن تعويضها" في هذه الولاية وفي العالم، مما استدعى ردا غاضبا من بكين.

وتتزايد أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بصورة مخيفة فى ظل سقوط مزيد من المصابين والموتى نتيجة تفشى الفيروس التاجى.
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