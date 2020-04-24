تعظيم سلام .. قها للعزل الصحى تكرم الجيش الأبيض.. صور

كرمت الدكتورة سعاد حتاتة رئيس الفريق الطبي بمستشفى الحجر الصحي بقها أعضاء الفريق الطبي بالمستشفى بعد انتهاء مهمته ليتسلم فريق آخر المهمة ابتداء من اليوم الجمعة ولمدة 15 يوما

وقالت الدكتورة سعاد إنه سيتسلم اليوم المستشفى فريق طبى آخر ليتولى المهام المطلوبة منه لخدمة المرضى حتى يتم شفاؤهم مشيرة إلى أن الفريق الطبى الذى مكث لمدة 14 يوما متتالية على مدار الأيام السابقة مكون من 108 من الطاقم الطبى والتمريض والفنيين والصيادلة وأنه تم أخذ مسحة منهم جميعا لمتابعة حالتهم الصحية فور انتهاء مدة عملهم وأثبتت العينات سلبيتها جميعا.

وطالبت رئيس الفريق الطبى بمستشفى الحجر الصحى بقها المواطنين بضرورة حماية أنفسهم والتزام منازلهم حتى تمر تلك المحنة بسلام وضرورة التعرض للشمس لتقوية المناعة والحفاظ على الحالة النفسية حتى تقوى المناعة لمواجهة تلك الفيروس والحد من انتشاره وضرورة المحافظة على النظافة الشخصية بصفة مستمرة .





من جانبه قال الدكتور السيد محمد أحد أعضاء الفريق الطبي بالمستشفى أن الطاقم الطبي والتمريض بالمستشفى يبذلون كل ما في جهدهم لتقديم خدمة طبية جيدة للمصابين بفيروس كورونا ليس هذا فحسب بل تغليب الجانب الإنساني على الطبي، من خلال خلق جو أسري للمرضي كخطوة أولى فاعلة لبدء العلاج.

وكانت مستشفى قها للحجر الصحي قد اعلنت خروج 7 حالات من المتعافين من فيروس كورونا المستجد بالمستشفى ليرتفع عدد المتعافين إلى 86 متعافيا