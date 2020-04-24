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التحالف العربى يعلن تمديد وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:50 م
إطلاق نار
إطلاق نار
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شيرين عادل
أفادت فضائية اكسترا نيوز فى خبر عاجل ، بإعلان التحالف العربى تمديد وقف إطلاق نار شامل فى اليمن لمدة شهر.

يذكر أن اليمن قد تعرضت الثلاثاء الماضى فى  العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لسيول جارفة ما تسبب في غرق مناطق سكنية وإتلاف ممتلكات، بعد أمطار غزيرة تساقطت نتيجة مرور منخفض جوي.

ويأتي الإعلان تأييدا ودعما لقرارات الحكومة اليمنية في قبولها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن لمواجهة تبعات انتشار فايروس كورونا (19-COVID) ودعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي، ولجدية ورغبة التحالف في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح جهد المبعوث الأممي لليمن.

كما يأتي للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار.

وتجد قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن "الفرصة مهيأة لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن ، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق وستدعم بشكل كبير كافة هذه الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيون.
 
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