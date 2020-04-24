الري فى 24 ساعة.. بحث آثار التغيرات المناخية على المناطق المنخفضة بالمدن.. وطرح مسابقات رمضان عبر أثير الإذاعة والتليفزيون.. والوزير يشهد حفل ختام دورة تدريبية عبر خاصية الفيديو كونفرانس

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى مع المهندس عبداللطيف خالد رئيس مصلحة الرى والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري ،وذلك لعرض موقف تنفيذ المناطق التجريبية للري الحديث بالمحافظات ومناقشة خطة العمل فى الفترة القادمة ورفع درجة التوعية بالرى الحديث بين المزارعين.
كما اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس عبداللطيف خالد رئيس مصلحة الرى والدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط وذلك لمناقشة برنامج تأهيل وتبطين الترع المتعبة.
كما اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى منفردًا مع المهندس عبداللطيف خالد رئيس مصلحة الرى لمتابعة أعمال المصلحة خلال الفترة الحالية والقادمة.
وأيضًا تم عقد اجتماع برئاسة الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب السيد الوزير، وبحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط و المهندس عاشور عبدالكريم رئيس هيئة حماية الشواطئ لمتابعة الاعمال الجارية والمزمع طرحها خلال الفترة القادمة لحماية المناطق المنخفضة بمدن دمياط وكفر الشيخ و الدقهلية وبورسعيد من اثار التغيرات المناخية.