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الري فى 24 ساعة.. بحث آثار التغيرات المناخية على المناطق المنخفضة بالمدن.. وطرح مسابقات رمضان عبر أثير الإذاعة والتليفزيون.. والوزير يشهد حفل ختام دورة تدريبية عبر خاصية الفيديو كونفرانس

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:31 م
صدى البلد
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أمل مجدي
اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى مع المهندس عبداللطيف خالد رئيس مصلحة الرى والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري ،وذلك لعرض موقف تنفيذ المناطق التجريبية للري الحديث بالمحافظات ومناقشة خطة العمل فى الفترة القادمة ورفع درجة التوعية بالرى الحديث بين المزارعين.

كما اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى مع  الدكتور  رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس عبداللطيف خالد رئيس مصلحة الرى والدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط وذلك لمناقشة برنامج تأهيل وتبطين الترع المتعبة.

كما اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى منفردًا مع المهندس عبداللطيف خالد رئيس مصلحة الرى لمتابعة أعمال المصلحة خلال الفترة الحالية والقادمة.

وأيضًا تم عقد اجتماع برئاسة الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب السيد الوزير، وبحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط و المهندس عاشور عبدالكريم رئيس هيئة حماية الشواطئ لمتابعة الاعمال الجارية والمزمع طرحها خلال الفترة القادمة لحماية المناطق المنخفضة بمدن دمياط وكفر الشيخ و الدقهلية وبورسعيد من اثار التغيرات المناخية. 

وشهد الدكتور محمد عبد العاطى  حفل ختام الدورة التدريبية الأربعون في مجال "هيدرولوجيا البيئة في المناطق الجافة وشبه الجافة" والتي قام بتنفيذها معهد الهيدروليكا التابع للمركز القومى لبحوث المياة  خلال الفترة من ١٥ مارس الي ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ عبر خاصية الفيديو كونفرانس  .

وقدم الدكتور عبدالعاطى التهنئة للمتدربين على إجتياز الدورة التدريبية، وأشار إلى أن هذه الدورة تهدف إلى بناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض نهر النيل في مجال هندسة الأنهار والأبحاث التطبيقية، معربا عن تقديره لمثل تلك الفعاليات والدورات التدريبية التى تمثل إحدى أوجه التعاون المشترك بين دول حوض النيل فى مجال تبادل الخبرات وبناء القدرات متمنيًا التوفيق لكافة المتدربين فى مجالاتهم العلمية .


ورحب الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه بالمشاركين ووجه التهنئة لهم وخالص الأمانى بإقامة جيدة فى مصر والاستفادة الجيدة من الدورة .

شارك بالدورة التدريبية ١٩ مشارك من دول حوض النيل كالتالي (  ٣ جنوب السودان، ٢ كينيا، ٢ تنزانيا، ٦ رواندا، ١ بوروندي، ٣ الكونغو الديمقراطية و ٢ من مصر ) وبتمويل من المبادرة المصرية للتعاون مع أفريقيا التابعة لوزارة الخارجيه.

‏‎ وفى الختـــام قام الدكتور سامى عبد الفتاح مدير معهد بحوث الهيدروليكا بتوزيع شهادات إتمام الدورة التدريبية علي المتدربين.


طرحت الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، مسابقة "تيمو وفيرو" وهى مسابقة يومية طوال شهر رمضان.

والمسابقة لشخصيتين كرتونيتين أحدهم هادئ وعاقل وهو "فيرو" والآخر شقى وغلباوى وهو "تيمو"، ويتم نشر الحلقة اليومية على صفحة الفيسبوك الخاصة بوزارة الموارد المائية والرى بداية من الغد أول شهر رمضان الكريم.

وتقدم الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى جوائز عينية للفائزين فى المسابقة التوعوية ، وعلى المشاركين ارسال الإجابة ورقم الهاتف على البريد الإلكترونى الخاص بالإدارة وهو  [email protected].

كما قامت بالإعلان عن حلقات مسحراتى الرى التى تذاع على التليفزيون المصرى على شاشة القناة الفضائية الأولى على تردد 12053 رأسى فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع يومًا بعد يوم .

قامت وزارة الرى اليوم  الخميس الموافق 23 ابريل 2020 تنفيذ عدد (27) إزالة فى نطاق محافظات ( الغربية - البحيرة - المنيا) وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 52823 إزالة.

قال المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن وزارة الرى أطلقت الحملة القومية لإنقاذ النيل، مشيرا إلى أنه ليس على النيل فقط بل على كافة المجارى المائية التى تقدر بحوالى 55 ألف كيلو متر طولى ما بين سلع ومصارف مجرى النيل الرئيسي.

وأضاف "السباعى" فى تصريحات اعلامية  أن وزارة الرى تخطت حوالى 268 ألف عملية إزالة، موضحا أنه بنهر النيل فقط تم تخطى 52 ألف إزالة فى ظل ان كل يوم يكون هناك إزالة جديدة.

وأفاد أنه كل يوم هناك إزالات جديدة أقربها إزالة مبنيين ضخمين فى محافظة المنيا فى وجود المحافظ، لافتا إلى أن هناك رغبة حقيقة لكل جهات الدولة بإزالة جميع التعديات على قصورها. 

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