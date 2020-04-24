الري فى 24 ساعة.. بحث آثار التغيرات المناخية على المناطق المنخفضة بالمدن.. وطرح مسابقات رمضان عبر أثير الإذاعة والتليفزيون.. والوزير يشهد حفل ختام دورة تدريبية عبر خاصية الفيديو كونفرانس

ورحب الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه بالمشاركين ووجه التهنئة لهم وخالص الأمانى بإقامة جيدة فى مصر والاستفادة الجيدة من الدورة .

شارك بالدورة التدريبية ١٩ مشارك من دول حوض النيل كالتالي ( ٣ جنوب السودان، ٢ كينيا، ٢ تنزانيا، ٦ رواندا، ١ بوروندي، ٣ الكونغو الديمقراطية و ٢ من مصر ) وبتمويل من المبادرة المصرية للتعاون مع أفريقيا التابعة لوزارة الخارجيه.

‏‎ وفى الختـــام قام الدكتور سامى عبد الفتاح مدير معهد بحوث الهيدروليكا بتوزيع شهادات إتمام الدورة التدريبية علي المتدربين.

كما قامت بالإعلان عن حلقات مسحراتى الرى التى تذاع على التليفزيون المصرى على شاشة القناة الفضائية الأولى على تردد 12053 رأسى فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع يومًا بعد يوم .

كما قامت بالإعلان عن حلقات مسحراتى الرى التى تذاع على التليفزيون المصرى على شاشة القناة الفضائية الأولى على تردد 12053 رأسى فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع يومًا بعد يوم .

والمسابقة لشخصيتين كرتونيتين أحدهم هادئ وعاقل وهو "فيرو" والآخر شقى وغلباوى وهو "تيمو"، ويتم نشر الحلقة اليومية على صفحة الفيسبوك الخاصة بوزارة الموارد المائية والرى بداية من الغد أول شهر رمضان الكريم.

قامت وزارة الرى اليوم الخميس الموافق 23 ابريل 2020 تنفيذ عدد (27) إزالة فى نطاق محافظات ( الغربية - البحيرة - المنيا) وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 52823 إزالة.





قال المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن وزارة الرى أطلقت الحملة القومية لإنقاذ النيل، مشيرا إلى أنه ليس على النيل فقط بل على كافة المجارى المائية التى تقدر بحوالى 55 ألف كيلو متر طولى ما بين سلع ومصارف مجرى النيل الرئيسي.





وأضاف "السباعى" فى تصريحات اعلامية أن وزارة الرى تخطت حوالى 268 ألف عملية إزالة، موضحا أنه بنهر النيل فقط تم تخطى 52 ألف إزالة فى ظل ان كل يوم يكون هناك إزالة جديدة.



