بعد إغلاقها لأسابيع.. تلاميذ أوروبا يعودون للمدارس تدريجيا.. فيديو

عرضت فضائية العربية تقريرا، حول إعادة فتح بعض المدارس في ألمانيا، وذلك بعد إغلاقها لأسابيع بسبب أزمة فيروس كوررونا.





وقال أحد أساتذة المدرسة، إنه سيتم مراعاة البعد بين طالب وآخر مسافة متر ونص المتر، كمان أن الخروج والدخول إلى المدرسة يتم بشكل فردي.





وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأربعاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بمقدار 2237 حالة، ليصل إلى 145 ألفا و694 حالة، مما يشير إلى تسارع وتيرة العدوى لليوم الثاني على التوالي.





وارتفع عدد وفيات الفيروس بمقدار 281 وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 4879 حالة، وذلك في وقت تتجه البلاد إلى رفع إجراءات الإغلاق تدريجيا، وسط تباين في الآراء بهذا الخصوص.





ويأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من إعلان وزير الصحة الألماني ينس شبان، سيطرة بلاده على فيروس كورونا، حيث قال يوم الجمعة الماضي: "نجحنا في الانتقال من زيادة حيوية إلى زيادة مستقرة".





يأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من إعلان وزير الصحة الألماني ينس شبان، سيطرة بلاده على فيروس كورونا، حيث قال يوم الجمعة الماضي: "نجحنا في الانتقال من زيادة حيوية إلى زيادة مستقرة".



