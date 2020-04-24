كلمة أسف من غير تغيير لا تعني شيئا.. رسالة غامضة من نرمين الفقي عبر إنستجرام

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وحملت الصورة رساله لمتابعيها وقالت: الحب لا يعني شيء بدون أفعال و الثقه لا تعني بدون أثبات وكلمه أسف لا تعني بدون تغير.





وجاءت التعليقات كالاتي :

عندك حق جدا

كل سنه و انتي طيبه يا جميله

مبدا ولازم نعمل فيه في حياتنا





يذكر أن آخر أعمال نيرمين الفقى، مشاركتها فى حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3".





حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، بطولة نيرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.