غلاء الأسعار وتدوير المنتجات لإعادة بيعها.. البرلمان يواجه جشع التجار وتلاعب أصحاب المصانع في رمضان.. ومطالب بتغليظ العقوبات على المخالفين

نائبة تطالب بالتصدي لجشع التجار واستغلال المواطنين في رمضان

برلماني: وباء كورونا كشف الوجه القبيح للتجار الجشعين مستغلي الأزمات

برلماني: نحتاج الكثير من المبادرات لمكافحة الغش التجاري





طالب نواب البرلمان، الحكومة وبالأخص الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضخ المزيد من السلع الأساسية بالأسواق، مع تكثيف الرقابة المستمرة على الأسعار تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، والتصدي لمحاولات استغلال المواطنين، وحمايتهم من جشع التجار.





وأكدت النائبة إيمان خضر، على ضرورة حماية محدودي الدخل وغير القادرين والفئات الأولى بالرعاية من خلال تكثيف الرقابة المستمرة على الأسعار، والمزيد من تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك والرقابة على جودة وتوافر الأغذية، وضخ المزيد من السلع الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة، وعدم حجب السلع عن المواطنين.





كما طالبت النائبة، بالتنسيق والتعاون مع باقي الأجهزة الرقابية، بتشديد الرقابة على الأسواق وتشكيل لجان لتكثيف الرقابة على الأسواق، خاصة مع وجود تجار يقومون برفع الأسعار حسب رغباتهم الشخصية، في ظل ازدياد معدل الشراء من هذه المنتجات خلال الشهر الكريم، واستحداث آليات غير تقليدية لتوفير حماية واقعية للمستهلك.





تدوير المنظفات





بدوره أكد النائب طارق متولي، أن أزمة فيروس كورونا أدت إلى انتشار جرائم الغش التجاري بمجال المستلزمات الطبية، والعمل بدون تراخيص وغير المراعين للسلامة والجودة في التصنيع، مما يؤثر على حياة المواطنين، مشيدا بقرار الحكومة بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأوضح أن بعض التجار خاصة ممن يقومون بإعادة تدوير المنظفات وبيعها مرة أخرى استغلوا عدم توافر تلك المستلزمات في الصيدليات وقاموا بتصنيعها وبيعها على الرغم من انتهاء صلاحيتها بهدف جني الأرباح.





وذكر أن تطبيق القوانيين بصرامة ووضع تشريعات رقابية جديدة متطورة تواكب التطور وإحكام قبضة الدولة على المنتجات والسلع وبخاصة الغذائية سيوفر على الدولة الكثير وستقى شر ظهور أمراض العصر والأضرار بصحة المواطنين.





كما طالب النائب بتشديد العقوبات ضد مستغلي أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ممن يحرصون على كسب الأموال أثناء الظروف الصعبة، فيضاعفون أسعار المنتجات التي قد يكون المجتمع في أمسّ الحاجة إليها، ويتاجرون في بعض الأحيان بمستلزمات أو أجهزة قد تكون سببًا في موت أو حياة بعض الأفراد، ورفع الوعي المجتمعي بأساليبهم ومواجهتهم وكشف حقيقتهم.





الإعدام للمخالفين





أكد النائب فايز بركات، على ضرورة إطلاق مزيد من المبادرات لمكافحة الغش التجاري، ومحاولات بعض التجار استغلال الأزمات للتربح على حساب المواطنين، مع الحرص على تشجيع التاجر الأمين ووضعه محل تقدير من الجميع ومنح حوافز للاستمرار.





وأوضح بركات، أن المشكلة لا تقتصر على ارتفاع الأسعار بل مضاعفتها خلال أزمة وباء كورونا بالرغم من تأكيدات الحكومة المصرية على توافر المخزون الاستراتيجي وكفايته، ولكن الغش التجارى أصبح وباءً يعانى منه السوق المصرى ويطول كافة السلع تقريبًا من مواد غذائية وأجهزة كهربائية، وحتى مستحضرات التجميل والدواء الذى يتناوله المرضى بغرض الشفاء، وحتى التجارة الإلكترونية أصبحت فرصة لترويج سلع مجهولة المصدر.



