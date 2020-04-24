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ارتفاع إصابات فيروس كورونا في قطر لـ 8525 حالة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:48 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
أفادت  فضائية اكسترا نيوز فى خبر عاجل لها ، بتسجيل قطر 761  إصابة جديدة  بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 8525 حالة.

وأعلنت  لجنة الصحة الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى روسيا  لـ 82804 والوفيات إلى 4632.

وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني: "تم تسجيل  6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة لليوم السادس على التوالي". 

وفي وقت سابق، رفعت ولاية ميزوري الأمريكية دعوى قضائية ضد الصين بتهمة إخفاء خطورة وباء كوفيد-19، والتسبب "بأضرار" اقتصادية وبشرية "لا يمكن تعويضها" في هذه الولاية وفي العالم، مما استدعى ردا غاضبا من بكين.

وتتزايد أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بصورة مخيفة فى ظل سقوط مزيد من المصابين والموتى نتيجة تفشى الفيروس التاجى.
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