وصلت لمرحلة الذروة.. قطر تسجل 761 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 761 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





وأكدت الوزارة، أن معظم الحالات الجديدة المسجلة تعود لعدد من العمالة الوافدة التي تعمل في مهن مختلفة والتي كانت مخالطة لحالات سابقة مكتشفة، بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة من خارج المناطق الصناعية.





وأشارت إلى أن باقي الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا تعود لمواطنين ومقيمين كانوا قد خالطوا مصابين بالوباء.





وأوضحت أن الارتفاع الملحوظ لعدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا يرجع لعدة أسباب منها أن انتشار الفيروس قد بدأ بالدخول في مرحلة الذروة.





ولفتت وزارة الصحة القطرية، إلى تسجيل 59 حالة شفاء جديدة، ما يرفع إجمالي عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 809 حالات.



