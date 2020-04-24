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تعليم

تشكيل لجنة عليا بجامعة القاهرة لمتابعة تنفيذ قرارات الأعلى للجامعات

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:56 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله علي
قرر الدكتور محمد  الخشت رئيس جامعة القاهرة تشكيل لجنة عليا، لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة بتاريخ 18 أبريل 2020 بشأن نظم وإجراءات الدراسة والتقويم والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/ 2020. 
 
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن اللجنة تتولى وضع المعايير والضوابط العامة المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس والسيد وزير التعليم العالي، على أن يترك لكل كلية الآليات الخاصة بها في ضوء طبيعتها الخاصة،وعرضها لاعتمادها من اللجنة المشكلة ورئيس الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن اللجنة منوط بها تلقى أية استفسارات من الكليات أو المعاهد وإبداء الرأي بشأنها والتنسيق بين الكليات في هذا الصدد، وإعداد تقارير دورية تعرض على رئيس الجامعة عما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لاستكمال الفصل الدراسي الثاني وعمليات التقويم العادل في ضوء تلك القرارات.

وأضاف الخشت:"كما تتولى اللجنة متابعة تنفيذ صدور قرارات أخرى عن المجلس الأعلى للجامعات متعلقة بهذا الشأن".
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