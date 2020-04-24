مصدر أمني: خبر السحور الجماعي بالرحاب كاذب.. والمدينة: إجراءات قانونية ضد مروجيه

أكدت مصادر أمنية وصفحة جهاز مدينة الرحاب على الفيس بوك أن ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي فجر اليوم الجمعة 24 أبريل بشأن وجود سحور جماعي في مدينة الرحاب، أمر كاذب تماما وغير حقيقي ولم يحدث مطلقا، وأن الصور المتداولة لا تخص أي مكان داخل مدينة الرحاب نهائيا.
وأوضحت صفحة جهاز مدينة الرحاب في بيان أصدرته صباح اليوم أن المدينة لم تشهد أي تجمعات من هذا القبيل، وانه يتم تفعيل كافة قرارات واجراءات الحظر بها، وأيضا جميع الاجراءات الاحترازية اللازمة الخاصة بـ فيروس كورونا.
واضاف جهاز الرحاب في بيانه أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال من قام بنشر هذا الخبر والصور الكاذبة.
واضاف جهاز الرحاب في بيانه أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال من قام بنشر هذا الخبر والصور الكاذبة.