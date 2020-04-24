مصدر أمني: خبر السحور الجماعي بالرحاب كاذب.. والمدينة: إجراءات قانونية ضد مروجيه

أكدت مصادر أمنية وصفحة جهازعلى الفيس بوك أن ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي فجر اليوم الجمعة 24 أبريل بشأن وجودفي مدينة الرحاب، أمر كاذب تماما وغير حقيقي ولم يحدث مطلقا، وأن الصور المتداولة لا تخص أي مكان داخل مدينة الرحاب نهائيا.