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توك شو

القطعة بـ 600 جرام.. استشارى تغذية يحذر من تناول هذه الحلويات بعد الفطار.. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:43 م
حلويات
حلويات
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شيرين عادل
قال الدكتور بهاء ناجى، إستشارى التغذية العلاجية والسمنة، إن توزيع أيام تناول الفاكهة والحلويات ضرورى فى صيام شهر رمضان رمضان  تحنبأ لزيادد السعرات الحرارية وزيادة الوزن.

وأوضح  خلال استضافته مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز،  أن الحل الوحيد  لتجنب شراهة تناول الحلويات فى شهر رمضان هو توزيع قطع الحلويات بما يعادل تناول 50 جم على سبيل المثال وترك طبق الحلويات بعيدا عن متناول الأيدى.

وأشار استشارى التغذية العلاجية والسمنة، إلى أن المهلبية، أرز باللبن، الأيس كريم من الحلويات قليلة السعرات الحرارية مقارنة بحلويات البسبوسة والكنافة.

ولفتت الدكتور بهاء ناجى، إلى أن الزبد، القشطة، والمكسرات هى السبب الرئيسى فى زيادة السعرات الحرارية فى الكنافة والقطايف لافتأ إلى أن محلات الحلويات تتسابق كل عام لوضع مزيد من الإضافات والتى بدورها تعمل على زيادة الوزن.

وتابع الدكتور بهاء ناجى، إستشارى التغذية العلاجية والسمنة، أن قطعة الحلويات فى الوقت السابق كانت تحتوى على 150 جم من السعرات الحرارية أما الوقت الحالى ومع إضافة محلات الحلويات  مكونات إضافية من المانجو ، الشيكولاتة ، المكسرات أصبحت القطعة  الواحدة من الحلويات تتخطى حاجز 600 جم سعرة حرارى.

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