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أخبار العالم

بريطانيا عن إطلاق إيران للقمر الاصطناعي: يزعزع أمن المنطقة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:04 م
إيران تطلق قمرا اصطناعيا
إيران تطلق قمرا اصطناعيا بنجاح
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شيماء مصطفى
أعربت بريطانيا عن قلقها من إطلاق إيران قمر اصطناعي باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

وأكدت بريطانيا أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يزعزع أمن المنطقة ويهدد الأمن الإقليمي.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب شديد التقارير التي تفيد نجاح تجربة إيران بإطلاق القمر الصناعي، وذلك بعد أن تأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" من نجاح تجربة إطلاق القمر الصناعي للمرة الأولى. 

ونقلت الشبكة عن "البنتاجون" قولها: إن "التقييم الأمريكي خلص إلى أن تجربة إطلاق قمر صناعي إيراني تمت بنجاح للمرة الأولى".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن الأربعاء الماضي، أنه أطلق بنجاح أول قمر صناعي مخصص للأعراض العسكرية نحو مدار حول الأرض، في وقت تتزايد فيه التوترات مع الولايات المتحدة بسبب برامج إيران النووية والصاروخية.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يخشون من أن تكنولوجيا الصواريخ البالستية الطويلة المدى التي تستخدمها طهران يمكن أن تُوظف أيضا لإطلاق رؤوس نووية.

وذكر نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية في بيان أمس: "من المتوقع أن نعلم بحلول الغد ما إذا كان إطلاق القمر الصناعي العسكري الإيراني قد نجح أم لا"، مشيرًا إلى أن "إطلاق إيران قمرًا صناعيًا عسكريًا أمر يتجاوز الحدود المقبولة ومثال آخر على سلوك طهران المزعزع للاستقرار".
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