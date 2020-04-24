غلق مخبزين ٣ أشهر لقيام أصحابهما بالاستيلاء على مستحقات المواطنين المدعمة

قرر اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة غلق مخبزين بادكو ٣ شهور لقيام صاحب الأول بالتصرف في الحصة الاحتياطية من الدقيق المدعم والآخر لتجميعه ١٢٢ بطاقة تموينية بالمخبز وتصرفه في ١٨٢٠ رغيف بلدي مدعم مخالفة بادكو





وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين قد شنت حملة لضبط الاسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمه للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والاوزان والحفاظ على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وضبط المخالفين والخارجين عن القوانين التموينية والتجارية.





وتمكنت الحملة التى قادها فارس حبيب مدير إدارة إدكو التموينية من ضبط مخبز بلدي بقرية ديبونو لتصرفه في الحصة الاحتياطية حيث تبين تصرف المدير المسئول عن المخبز في ٧ شكائر تمثل حصة يوم وتم اتخاذ اللازم قانونا نحو العرض علي المديرية لغلق المخبز مدة ٣ شهور .





وأسفرت الحملة عن ضبط مخبز بلدي آخربادكو لقيامه بتجميع ١٢٢ بطاقة تموينيه مدعمه خاصة بالمواطنين والتصرف في كمية من الخبز المدعم لعدد ١٨٢٠ رغيف مدعم لسيارة نقل بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق الاتجار في الخبز المدعم بالسوق السوداء وتجميع تلك الكمية بغرض الاتجار





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المخابز المخالفة بمركز ادكو