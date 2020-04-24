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أخبار البلد

العلميين: التقنيون الصحيون مسار فني ونثمن دورهم بالمنظومة العلمية كمساعدين

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:42 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال المهندس محمد غريب وكيل ثان النقابة وعضو مجلس نقابة المهن العلمية ، إنه ايماءًا لقرار مجلس نقابة المهن العلمية الأخير، في ضوء قرار رئاسة الوزراء رقم 141 لسنة 2020 والذي جاء بحيثياته أن المسار التعليمي لخريجي معاهد العلوم الطبية (الصحية) وهو مسارًا فنيًا مساعدًا، مختلف تمامًا عن المسار التعليمي الأكاديمي.


وأضاف " أبو عميرة" أنه في ضوء هذا القرار أصدر مجلس النقابة قراره الأخير بأنه لا يحق للتقنيين الحصول على لقب (أخصائي علوم Scientist) لأنه خاص بالحاصلين على بكالوريوس العلوم BScطبقًا لأحكام المادة 6 من القانون 80 لسنة 69.


وأضاف " وكيل ثاني النقابة" أن قيدهم بنقابة المهن العلمية إجبارياًّ طبقًا لأحكام المادة 11 من نفس القانون.


وتابع قائلا :"نظرًا لاختلاف المحتوى والمستوى العلمي بين المساريين الفني والأكاديمي، و تختلف طبيعة الأعمال والمهام المسنودة لتقنيين العلوم الطبية (الصحية) في حدود تأهيلهم وتدريبهم كمساعدين فنيين بالمنظومة العلمية".

. وأوضح أن ذلك لا يمنع من حصولهم على درجات علمية عليا للارتقاء بمستواهم التقني مثل الماجستير أو الدبلوم الفني.


وكان قد شدد المجلس في بيانه الختامي أنه ليس للتقنيين الحق في إدارة أو تملك معامل للتحاليل الطبية، ولا مراكز أشعة أو تغذية أو أجنة ...إلخ منوهًا أن سبق وحذر مجلس النقابة أولياء الأمور أكثر من مرة بأنه لا يحق للتقنيين الحصول على لقب (أخصائي علوم Scientist) وأنه لا سبيل لمزاولة المهن العلمية والقيد بشعب النقابة، إلا بالحصول على درجة البكالوريوس الأكاديمي طبقًا لأحكام المادة 77 من اللائحة التنفيذية لأحكام قانون تنظيم الجامعات.
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