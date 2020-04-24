تسبب انتفاخا.. استشارى تغذية: ابتعدوا عن هذه الوجبة فى السحور.. فيديو





قال الدكتور بهاء ناجى ، إستشارى التغذية العلاجية والسمنة ، إن تناول الخضروات بأنواعها المختلفة فى وجبة السحور له فوائد صحية مثالية .





وأشار إستشارى التغذية العلاجية والسمنة ، خلال استضافته مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، إلى أن تناول الجبن الأبيض القريش مع إضافة بعض الخضروات كالخيار ، الطماطم للحصول على فيتامينات خلال فترة الصيام كما انها تقى من العطش .





وأشار الدكتور بهاء ناجى ، إلى إنه يفضل تناول 4 ملاعق من الفول بوجبة السحور ويضرب فى الخلاط جيدأ مع إزالة القشرة الخاصة به خاصة كونه وجبة صعبة الإمتصاص ويسبب الانتفاخ .





ولفت الدكتور بهاء ناجى ، إلى أن تناول الجبن بالطماطم والخيار مع تناول علبة زبادى والإمتناع قدر المستطاع لما قد يسببه من انتفاخ بالمعدة .





وتابع الدكتور بهاء ناجى ، إاستشارى التغذية العلاجية والسمنة ، ان شرب الشاى والقهوة ، النسكافيه مجتمعين بعد الفطار تسبب كوراث صحية لما يسببه من إمتصاص للحديد وأنيميا .