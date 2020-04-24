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توك شو

تسبب انتفاخا.. استشارى تغذية: ابتعدوا عن هذه الوجبة فى السحور.. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:40 م
الدكتور بهاء ناجى
الدكتور بهاء ناجى ، إستشارى التغذية العلاجية
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شيرين عادل

قال الدكتور  بهاء ناجى ، إستشارى التغذية العلاجية والسمنة  ،   إن تناول الخضروات بأنواعها المختلفة فى وجبة السحور  له فوائد صحية مثالية .

وأشار إستشارى التغذية العلاجية والسمنة  ، خلال استضافته مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، إلى أن تناول الجبن الأبيض القريش مع إضافة بعض الخضروات كالخيار ، الطماطم  للحصول على فيتامينات خلال فترة الصيام كما انها تقى من العطش .

وأشار  الدكتور  بهاء ناجى  ،   إلى إنه يفضل تناول 4 ملاعق من الفول بوجبة السحور  ويضرب فى  الخلاط جيدأ  مع إزالة القشرة الخاصة به خاصة كونه  وجبة صعبة الإمتصاص  ويسبب الانتفاخ .

ولفت  الدكتور  بهاء ناجى ،   إلى أن تناول الجبن بالطماطم والخيار مع تناول علبة زبادى والإمتناع قدر المستطاع  لما قد يسببه من انتفاخ بالمعدة .

وتابع الدكتور  بهاء ناجى ، إاستشارى التغذية العلاجية والسمنة  ،  ان شرب الشاى والقهوة ، النسكافيه مجتمعين بعد الفطار تسبب كوراث صحية لما يسببه من إمتصاص للحديد وأنيميا .
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