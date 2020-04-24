عواصف رملية وترابية تحجب الرؤية في بني سويف

تعرضت محافظة بنى سويف، منذ صباح اليوم، الجمعة أول أيام شهر رمضان الكريم، لحالة من الطقس السيئ ، والعواصف الرملية والترابية التى غطت سماء المحافظة، وحجبت الرؤية على الطرق الداخلية والرئيسية بالمحافظة.

ورفعت مديرية الصحة بالمحافظة برئاسة الدكتور محمد يوسف ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حالة الطوارئ تحسبًا لوقوع أية حوادث.

وأغلقت إدارة مرور بني سويف، الطريق الصحراوي الشرقي بزمام دائرة المحافظة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية بسبب العاصفة الترابية التي تضرب معظم أنحاء الجمهورية.

وضربت عاصفة رملية محافظة بني سويف وطرقها الصحراوية، صباح اليوم، الجمعة ، ما تسبب في انعدام الرؤية، كما تسببت العاصفة الرملية في عزوف عدد من المواطنين عن النزول للشوارع تزامنا مع دعوة الحكومة بعدم النزول من المنزل إلا للضرورة القصوي لعدم التعرض للعدوي من فيرس كورونا المستجد .