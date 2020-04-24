AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

عواصف رملية وترابية تحجب الرؤية في بني سويف

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:45 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد الحليم

 تعرضت محافظة بنى سويف، منذ صباح اليوم، الجمعة أول أيام شهر رمضان الكريم، لحالة من الطقس السيئ ، والعواصف الرملية والترابية التى غطت سماء المحافظة، وحجبت الرؤية على الطرق الداخلية والرئيسية بالمحافظة.

 

ورفعت مديرية الصحة بالمحافظة برئاسة الدكتور محمد يوسف ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حالة الطوارئ تحسبًا لوقوع أية حوادث.

وأغلقت إدارة مرور بني سويف، الطريق الصحراوي الشرقي بزمام دائرة المحافظة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية بسبب العاصفة الترابية التي تضرب معظم أنحاء الجمهورية.

 

وضربت عاصفة رملية محافظة بني سويف وطرقها الصحراوية، صباح اليوم، الجمعة ، ما تسبب في انعدام الرؤية، كما تسببت العاصفة الرملية في عزوف عدد من المواطنين عن النزول للشوارع تزامنا مع  دعوة  الحكومة بعدم النزول من المنزل إلا للضرورة القصوي لعدم التعرض للعدوي من فيرس كورونا المستجد .

عواصف رملية وترابية تحجب الرؤية في بني سويف
عواصف رملية وترابية تحجب الرؤية في بني سويف
عواصف رملية وترابية تحجب الرؤية في بني سويف
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد..عاصفة رملية تضرب جزر الكناري وتؤدي إلى تعليق الرحلات الجوية

طقس سيئ .. عاصفة رملية تضرب الفيوم وتوقف حركة الصيد ببحيرة قارون .. فيديو

عاصفة ترابية شديدة.. انعدام الرؤية وتعطل السفر والملاحة في مطروح.. تحذيرات بعدم السفر على الطريق الساحلي دمياط بورسعيد.. غلق بوغاز عزبة البرج

الشتاء يكشر عن أنيابه.. الأمطار تداعب الطرق في أولى ساعات خميس الطقس السيئ.. تفاصيل

فرحة البحارة.. إنقاذ مركب شحط بالبحر الأحمر.. فيديو

غرق طريق السويس وهبوط مستواه.. والمغردون عبر تويتر يحذرون سكان مدينتى

ترشيحاتنا

هل يشترط التلفظ بنية الصيام كل يوم في رمضان؟ الأزهر يجيب

بالقفطان والكاجوال..شاهد إطلالات النجمات في استقبال رمضان 2020

أهمها منحة الـ 500 جنيه وصلاة التروايح ..الوزراء يوضح ٨ حقائق حول شائعات فيروس كورونا

فضل قراءة القرآن الكريم في شهر رمضان.. فوائد عظيمة تعرف عليها

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-4-2020

وزير التموين للمواطنين: لو نقصت أي سلعة من السوق كلمونا على 19280

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركه بمنطقة نائية.. كلب ينتظر عودة مالكه لـ9 ساعات بعد تخليه عنه.. لقطات مؤثرة

بالقفطان والكاجوال..شاهد إطلالات النجمات في استقبال رمضان 2020

التنافس على تنظيف المساجد.. كيف يستقبل شعب بوركينا فاسو شهر رمضان