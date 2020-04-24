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محافظات

فى أول يوم رمضان.. انتظام عمل لجان فرز واستلام الأقماح وتوريد 11280 طـن قمح بشون وصوامع البحيرة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:38 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
واصلت عمليات توريد القمح بشون وصوامع البحيرة اليوم الجمعة وسط إجراءات تفتيشية صارمة من لجان فرز واستلام الأقماح لضمان توريد قمح مطابق للمواصفات "محلى مصرى خالى من الشوائب انتاج ٢٠٢٠ م"

أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن توريد 11280 طن قمح محلي حتى صباح اليوم الجمعة 24 إبريل بالشون والصوامع بنطاق المحافظة مشيرًا إلى إنتظام عمل لجان فرز وإستلام القمح مع أول أيام شهر رمضان من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرا 

 وأوضح المحافظ أن إجمالي عدد الشون والصوامع الجاهــزة لإستلام القمح هذا العام هي 32 صومعة و شونة متمثلة فى 27 شونة و5 صوامع مطورة ، وهى كافية لإستيعاب الكمية المنتظر توريدها .

واكد اللواء آمنه  تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة وذلك لضمان إنتظام توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم  .

 وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين ، طبقا ًلأسعار التوريد وفقا لدرجة النظافة المحددة، هى 670 جنيها للإردب بدرجة 22.5 قيراط، و685 جنيها للإردب بدرجة 23 قيراطا، و700 جنيه للإردب بدرجة 23.5 قيراط ، لجميع الأصناف المنتجة محليا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط ، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد .

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