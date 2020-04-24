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حوادث

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما ٧ كيلو هيروين بالإسماعيلية

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:38 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بالإسماعيلية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ، وبحوزتهما 7 كيلو جرام لمخدر الهيروين.


تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية مسجلة" – مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها على عملائهما بمحافظة الإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية ، تم ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة أبوصوير ، وبحوزتهما (28 قالب لمخدر الهيروين وزنت 7 كيلو جرام – طبنجة - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على النحو المشار إليه.

 تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (مليون وخمسون ألف جنيه تقريبًا).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها .
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