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اقتصاد

24 سنتا.. ارتفاع أسعار النفط اليوم الجمعة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:42 م
صدى البلد
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وكالات
ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لتعزز المكاسب التي حققتها في الجلسات السابقة بعد أن قال منتجون مثل الكويت إنهم سيتحركون لخفض الإنتاج.
 ووافقت الولايات المتحدة على حزمة أخرى لتجاوز الاضطراب الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وارتفع خام برنت 24 سنتا أو ما يعادل 1.1% إلى 21.57 دولار للبرميل، بعد أن صعد ما يزيد عن دولار في وقت سابق وقفز 5% أمس الخميس. وارتفع الخام الأميركي 38 سنتا أو ما يعادل 2.3% إلى 16.88 دولار للبرميل، بعد أن زاد 20% في الجلسة السابقة.

وعلى الرغم من ذلك يتجه برنت صوب خسارة أكثر من 20% هذا الأسبوع فيما من المقرر أن ينخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 8% تقريبًا.

وانخفض خام غرب تكساس إلى المنطقة السلبية عند سالب 37.63 دولار للبرميل يوم الاثنين بينما هبط برنت لأدنى مستوى في عقدين.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "أن حدوث المزيد من الارتفاعات القوية من هذه النقطة سينطوي على تحديات بدون مؤشرات واضحة على أن ذروة الفيروس باتت قريبة".

وبموجب اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين شركاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، من المقرر بدء تخفيضات للإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في مايو.

وعلى جانب الطلب، في الصين حيث بدأ تفشي فيروس كورونا في أواخر العام الماضي، يقول محللون إن الطلب على الوقود قد يرتفع في الربع الثاني مع تخفيف الحكومة قيود لاحتواء الجائحة
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