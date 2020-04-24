المالية السعودية تعلن عن انتهاء برنامج صكوك بـ5.550 مليار ريال سعودي

أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات بالمستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أبريل 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، مشيرةً إلى أنه تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5,550 مليار ريال سعودي.





وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى، تبلغ 1,300مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2,523 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي



