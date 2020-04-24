AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المالية السعودية تعلن عن انتهاء برنامج صكوك بـ5.550 مليار ريال سعودي

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:44 م
صدى البلد
Advertisements
وكالات
أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات بالمستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أبريل 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، مشيرةً إلى أنه تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5,550 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى، تبلغ 1,300مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2,523 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي

 فيما بلغت الشريحة الثانية 4,250 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 8,238 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«دار الأركان» السعودية تنهي إصدار صكوك دولية بـ 1.5 مليار ريال

سهم آرامكو.. تعرف على كل ما يتعلق بـ عملاق النفط السعودي

بقيمة ملياري جنيه.. الرقابة المالية تتلقى مذكرة طرح صكوك طلعت مصطفى

قرارات مهمة لـ مواطنى المملكة والمقيمين.. ملخص مناقشات مجلس الوزراء السعودي.. تفاصيل

هيرميس تتلقى عروضًا لصكوك طلعت مصطفى تزيد 2.5 مرة عن قيمة الإصدار بأعلى تقييم في الشرق الأوسط

أسعار البنزين الجديدة في السعودية.. أرامكو تعلن غدا التسعيرة في ظل كورونا

ترشيحاتنا

دعاء النبي عند العواصف الترابية والغبار

ياسر جلال في حوار لـ صدى البلد: تعلمت الضرب بـ"النبوت" من أجل الفتوة.. وهذا ردي على من ينتقد شقيقي رامز

بالقفطان والكاجوال..شاهد إطلالات النجمات في استقبال رمضان 2020

حكم تناول حبوب تمنع نزول الحيض فى رمضان

ممرضة تتسبب في نقل عدوى كورونا لرضيعها.. ويتلقيان العلاج في غرفة واحدة

مسلسل أم هارون يثير الجدل في الخليج بسبب يهودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركه بمنطقة نائية.. كلب ينتظر عودة مالكه لـ9 ساعات بعد تخليه عنه.. لقطات مؤثرة

بالقفطان والكاجوال..شاهد إطلالات النجمات في استقبال رمضان 2020

التنافس على تنظيف المساجد.. كيف يستقبل شعب بوركينا فاسو شهر رمضان