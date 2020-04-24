الأوقاف عن مسيرة الكعبة بالإسكندرية: حرام شرعًا

علق الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، على ما شهدته منطقة محرم بك من تجمع العشرات في ساعة مبكرة من صباح اليوم لتليق مجسم للكعبة المشرفة، قائلا أن أي دعوة للتجمع في الشارع حرام شرعًا".





وأضاف: أن "الإفتاء"، قد أكدت في وقت سابق على أن التجمع في الشوارع وفي أي مكان، وتحت أي شعار، وبأي ذريعة هي دعوة خبيثة، ولا يراد بها وجه الله.





وتجمع المئات من أهالي منطقة غبريال بمحرم بك وسط الإسكندرية، خلال وقت الحظر في الساعات الأولى من صباح اليوم، تزامنا مع أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك لتعليق مجسم الكعبة في أحد الشوارع الرئيسية بالمنطقة، غير عابئيت بخطورة التجمع والزحام.



على إثر ذلك ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على عدد من منظمي مسيرة بمنطقة محرم بك وسط المدينة خلال وقت الحظر للمشاركة في تعليق مجسم للكعبة المشرفة، رغم التحذيرات الكثيرة والمتكررة التي أطلقتها الحكومة وأجهزتها للتحذير من خطورة انتشار فيروس كوروا القاتل.