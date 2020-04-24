بالقفطان والكاجوال..شاهد إطلالات النجمات في استقبال رمضان 2020

حرصت الكثير من نجمات الفن والمشاهير على تهنئة متابعيهن عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، بحلول شهر رمضان الكريم.





أطلت هؤلاء النجمات بمجموعة من الإطلالات الجذابة التى تميزت بأنها جمعت بين الاحتشام والأناقة، كما أعتمد الكثير منهن على استخدام صيحات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة الغير المبالغ فيها و التى تتناسب مع شهر رمضان الكريم.





وقد سيطرت الأزياء المحتشمة على إطلالات المشاهير فى رمضان 2020 ، حيث اعتمدت أغلبهن على التصميمات الفضفاضة التى أتسمت بالألوان و التطريزات الجذابة التى منحتهن مظهرا جذابا، وذلك على عكس البعض اختارن الإطلالات الكاجوال البسيطة.





وكان القفطان المغربى والعباءة من أبرز التصميمات اللاتى استعانت بها الكثير من النجمات والمشاهير ، وكان من أبرزهن الفنانة القديرة ليلي علوى و المذيعة مفيدة شيحة و فرح علي وبوسي شلبى.





كما تألقت أيضا كلا من الفنانة التونسية هند صبرى و هبة مجدى و الفنان اللبنانية يارا و غيرهم من المشاهير.



