رقصة تعافي كورونا أطاحت به.. القصة الكاملة لإعفاء مدير مستشفى عزل سبرباي

شهد الحجز الصحي بالمدينة الجامعية بقرية سبرباي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية تدشين احتفالية بمناسبه خروح 16 متعافي من أزمة الإصابه بعدوي "كورونا " فضلا عن سلبيه إصابة ما يزيد عن 15 من أطباء وأعضاء فنيات التمريض المشرفين على توفير الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين بالـ كورونا المحولين من الحجر الصحي بمستشفي كفرالزيات العام .

وحرص أعضاء الجيش الأبيض من الأطباء وفنيات التمريض خلال الاحتفال على تشغيل أغاني الديجيهات والريمكسات لرسم البهجة على وجوه 5 أطفال من 3 عائلات تم حجزهم داخل الأقسام العلاجية بالعزل الصحي بالمدينة الجامعية لرسم البهجة علي وجوههم عقب تماثلهم للشفاء من كورونا وتعويضا لهم عن دخولهم فى حالات نفسيه سيئة واكتئاب خلال فترة مراحل العلاجيه طوال فترة 14 يوم الماضية .

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات واعتراضات رواد مواقع تواصل الاجتماعي فس بوك بسبب اقدام بعض فنيات التمريض والأطباء من أعضاء الجيش الأبيض على منح فرصه التحدث عبر المايك إلي المدير الإداري المسئول عن الإشراف على العزل الصحي بالمدينة لتوجيه رساله إلي الجميع من المرضي وأفراد أسرهم .

ورصدت "صدي البلد " عبر فيديو متداول قيام أحد أعضاء فريق الجيش الأبيض بدفع المدير الإداري الى الرقص مع أطفال العزل عقب تعافيهم من كورونا لرسم البهجة على وجوههم قبيل خروجهم وتعافيهم كليا من الوباء العالمي القاتل "كوفيد 19 " .

في المقابل أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تعليماته توجيهاته الي الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية باعفاء المدير الإداري المسئول ويدعي الدكتور متولي احمد متولي أبو رية كبير اخصائيين للطب البشرى ومدير مستشفي المنشاوي العام من منصبه، وإحالته التحقيق.

كما شدد محافظ الغربية علي ضرورة شمول القرار إيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه بمعرفه الشؤون القانونيه .

وكان مدير مستشفي المنشاوي قد شغل منصب المسؤول الاداري عن مستشفي العزل بالمدينه الجامعيه للوقايه من اخطار كورونا .

فى المقابل أكد الدكتور متولي أبوريه فى تصريحات صحفية أنه مارس دورها المهني فى الإشراف الكامل على مراحل العلاجية للمرضي المصابين داخل مستشفي العزل بالمدينة الجامعية بقرية سبرباي بطنطا لافتا بقولها " احنا أعضاء الجيش الأبيض دورنا ورسالتنا رسم البهجة على المرضي والمتعافين من الإصابة بالوباء كورونا " .

وأضاف أبورية: "الفريق الطبي داخل المدينة الجامعية حرص على تدشين احتفاليه بمناسبه تعافي 16 حالة إصابة بـ الكورونا بتحولها من إيجابي إلي سلبي فضلا عن تقديم الهدايا المناسبه والألعاب الأطفال والفوانيس لصغار السن التى تترواح أعمارهم السنيه ما بين "3-5 " سنوات لإسعافهم تزامنا مع احتفالات شهر رمضان المبارك .

وشدد "أبورية " على أنه لم تكن فى نيته الرقص كما ادعي بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "كلنا نعمل من أجل إسعاد المرضي وإخراجهم من حالات نفسيه صعبه طوال فترة العزل الصحي 14 يوما وخاصه صغار السن الذين يعانون من الاكتئاب وضغوطات نفسيه ودي رسالتنا مثل الجنود اللي بيحاربوا على الجبهه وبيحتفلوا فى حالة الانتصار على العدو وكوني عضو فى الجيش الأبيض وبرفقتني زملائي فعدونا الأول هو "كورونا " .

جدير بالذكر أن العزل الصحي بمستشفي كفرالزيات شمل ما يزيد على ١٥٠ حاله مصابه بعدوي وباء كورونا من أبناء محافظات الدلتا.