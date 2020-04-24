AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد توحش كورونا.. منطقتان جديدتان في إيطاليا تطلبان المساعدة الروسية

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:42 م
بعد توحش كورونا بهم..
بعد توحش كورونا بهم.. منطقتان جديدتان في إيطاليا
Advertisements
سمر صالح
قال السفير الروسي في روما سيرجي رازوف، إن سلطات منطقتي أبوليا وفريولي فينيتسيا جوليو الإيطاليتين، طلبت من روسيا إرسال عسكرييها للمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد. 

وأضاف السفير، خلال جسر تلفزيوني اليوم: "تلقينا طلبات رسمية من قيادات بعض مناطق إيطاليا، لإرسال مختصين من الجيش الروسي لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم ووصلت طلبات بهذا الخصوص من حكام بيدمونت، وأبوليا وفريولي فينيتسيا جوليو".

في الوقت نفسه، شدد رازوف على أن المساعدة الروسية ليست مرتبطة بأي حال من الأحوال بأي ظروف سياسية.

في 21 مارس، خلال محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، تم الاتفاق على أن تقوم موسكو بتزويد روما بالمساعدة اللازمة لمكافحة الفيروس.

واعتبارا من 22 مارس إلى 25 مارس، وصلت 15 طائرة عسكرية روسية إلى إيطاليا، على متنها حوالي 100 من المختصين العسكريين في علم الفيروسات والأوبئة، وثماني فرق من الأطباء والممرضات، بالإضافة إلى معدات للفحص وللتعقيم ويعمل العسكريون الروس حاليا في منطقة مدينة بيرجامو (إقليم لومباردي)، وهي واحدة من أكثر المناطق تأثرا بالوباء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إغلاق الجامعات وتأجيل مباريات.. كارثة في إيطاليا بسبب كورونا

إيطاليا تعلن رابع حالة وفاة بفيروس كورونا شمالي البلاد

ايطاليا تتصدر تويتر عقب إعلان رابع حالة وفاة بـ كورونا

إيطاليا تقرر إغلاق المدارس والجامعات بسبب انتشار فيروس كورونا

كورونا يضرب الدول ببعضها.. تونس توقف استقبال القادمين من إيطاليا

الدفاع الروسية: إرسال علماء فيروسات ومعدات عسكرية إلى إيطاليا لمكافحة كورونا

ترشيحاتنا

إعلامية كويتية: الرئيس السيسي أعطى للعالم درسا في كيفية إدارة الأزمات

بالقفطان والكاجوال..شاهد إطلالات النجمات في استقبال رمضان 2020

عالم روسي يكشف ما حدث لـ كورونا داخل مختبرات ووهان

هل سيتم سحب العملات الورقية واستبدالها بـ البلاستيكية .. البنك المركزي يجيب

رحلتا طيران تغادران القاهرة لعودة المصريين العالقين في 4 دول خارجية

صنع فارقًا فى الحرب ضد كورونا.. العلاج اليابانى أفيجان ينتصر على الفيروس اللعين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركه بمنطقة نائية.. كلب ينتظر عودة مالكه لـ9 ساعات بعد تخليه عنه.. لقطات مؤثرة

بالقفطان والكاجوال..شاهد إطلالات النجمات في استقبال رمضان 2020

التنافس على تنظيف المساجد.. كيف يستقبل شعب بوركينا فاسو شهر رمضان