بعد توحش كورونا.. منطقتان جديدتان في إيطاليا تطلبان المساعدة الروسية

قال السفير الروسي في روما سيرجي رازوف، إن سلطات منطقتي أبوليا وفريولي فينيتسيا جوليو الإيطاليتين، طلبت من روسيا إرسال عسكرييها للمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.





وأضاف السفير، خلال جسر تلفزيوني اليوم: "تلقينا طلبات رسمية من قيادات بعض مناطق إيطاليا، لإرسال مختصين من الجيش الروسي لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم ووصلت طلبات بهذا الخصوص من حكام بيدمونت، وأبوليا وفريولي فينيتسيا جوليو".





في الوقت نفسه، شدد رازوف على أن المساعدة الروسية ليست مرتبطة بأي حال من الأحوال بأي ظروف سياسية.





في 21 مارس، خلال محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، تم الاتفاق على أن تقوم موسكو بتزويد روما بالمساعدة اللازمة لمكافحة الفيروس.





واعتبارا من 22 مارس إلى 25 مارس، وصلت 15 طائرة عسكرية روسية إلى إيطاليا، على متنها حوالي 100 من المختصين العسكريين في علم الفيروسات والأوبئة، وثماني فرق من الأطباء والممرضات، بالإضافة إلى معدات للفحص وللتعقيم ويعمل العسكريون الروس حاليا في منطقة مدينة بيرجامو (إقليم لومباردي)، وهي واحدة من أكثر المناطق تأثرا بالوباء.



