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إطلاق مدفع رمضان بـ البوسنة والهرسك.. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:41 م
مدفع رمضان
مدفع رمضان
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها شهدت مدينة ساراييفو، عاصمة البوسنة والهرسك،  إطلاق مدفع رمضان لإعلان بداية الشهر المبارك في هذه البلاد على غرار العالم كله.

يذكر أن البوسنة وهي دولة بلقانية نصف سكانها مسلمون وعددهم 3.5 مليون نسمة. 

وبسبب إجراءات الاحتواء وحظر التجول الليلي للحد من انتشار الفيروس التاجي الجديد، فإن شوارع المدينة مهجورة والصلاة في المساجد معلقة حاليا.

وفى وقت سابق قال الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، يصادف اليوم مرور 100 يوم على إخطار منظمة الصحة العالمية بالحالات الأولى لفيروس كورونا لما نسميه الآن "COVID-19".


وأضاف: لقد تغير الكثير منذ أن أطلقنا خطة التأهب والاستجابة الاستراتيجية الأولى قبل شهرين، لقد طغى الانتشار العالمي للفيروس على النظم الصحية، وعطل الاقتصاد العالمي، وأدى إلى اضطراب اجتماعي واسع النطاق، ويقدر معدل وفيات فيروس كورونا بنحو 10 أضعاف معدل الإنفلونزا، أصيب أكثر من 1.3 مليون شخص، وقتل ما يقرب من 80 ألف شخص، مضيفا أن هذا الوباء هو أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية، يتطلب استجابة من الحكومة والمجتمع بأسره.
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