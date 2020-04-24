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محافظات

الدقهلية تشن حملة تطهير للشوارع والميادين

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:25 م
صدى البلد
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همت الحسينى
قاد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم الجمعة حملة مكبرة لتطهير الشوارع والميادين بمدينة المنصورة للاطمئنان على تطهير الشوارع وتطبيق الاجراءات الاحترازية

واكد محافظ الدقهلية على استمرار حملات التطهير والتعقيم لكافة الشوارع ضمن الإجراءات الاحترازية بجميع المراكز والمدن والاحياء لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة وصحة وحياة المواطنين.

وأوضح مختار أن هذه الحملات تتم فى اطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، والخطة التى يتم تنفيذها لرفع كفاءة الشوارع والميادين من خلال تكثيف اعمال رفع مخلفات القمامة والاتربة أولا بأول.

وأشار محافظ الدقهلية الي  أن هذه الحملات مستمرة داخل مدينة المنصورة وجميع مراكز ومدن المحافظة إلى جانب حملات النظافة اليومية للارتقاء بمظهرها وتحسين البيئة العامة وتحقيقا لرضا المواطنين بنطاق المحافظة .


واكد المحافظ  ان الجهاز التنفيذي يعمل بروح الفريق الواحد من اجل تحقيق مطالب مواطني الدقهلية.
الدقهلية تشن حملة تطهير للشوارع والميادين
الدقهلية تشن حملة تطهير للشوارع والميادين
الدقهلية تشن حملة تطهير للشوارع والميادين
الدقهلية تشن حملة تطهير للشوارع والميادين
الدقهلية تشن حملة تطهير للشوارع والميادين
الدقهلية تشن حملة تطهير للشوارع والميادين
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