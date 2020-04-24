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محافظات

الدقهلية تدشن 28 سلسلة تجارية تضم داخلها معارض أهلا رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:26 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الجمعه عددا من منافذ بيع السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة لمتابعة مدى التزام التجار والبائعين بالأسعار المخفضة وطلب من القائمين على المنفذ تخفيض أسعار عدد من سلع الخضراوات والفاكهة خلال تفقده لمنفذ تحيا مصر بشارع قناة السويس وتم تخفيض الأسعار في الحال.
ويأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير احتياجات المواطنين وتحسين البيئة العامة وفي إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف تفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

واوضح محافظ الدقهلية أنه بالتنسيق مع وزارة التموين تم إقامة 28 سلسلة تجارية بالمحافظة تضم داخلها معارض أهلا رمضان وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه محافظ الدقهلية للمهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين بزيادة حصة الدقيق المنصرفة لمخبز بلدي بمنطقة كفر البدماص بمدينة المنصورة حيث تلاحظ وجود تزاحم من المواطنين ووجه المحافظ بتيسير مطالبهم وتوفير أماكن مظللة لانتظارهم. 

كما وجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة التموين بالتأكيد توافر واتخاذ الإجراءات الاحترازية سواء بالنسبة للعاملين في المخابز او للمواطنين المترددين عليها باتباع الارشادات والحفاظ على المسافات حرصا على سلامة الجميع.
الدقهلية تدشن 28 سلسلة تجارية تضم داخلها معارض أهلا رمضان
الدقهلية تدشن 28 سلسلة تجارية تضم داخلها معارض أهلا رمضان
الدقهلية تدشن 28 سلسلة تجارية تضم داخلها معارض أهلا رمضان
الدقهلية تدشن 28 سلسلة تجارية تضم داخلها معارض أهلا رمضان
الدقهلية تدشن 28 سلسلة تجارية تضم داخلها معارض أهلا رمضان
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