صحة الدقهلية تشيد بدور جامعة المنصورة وأطقم العمل الطبي في مواجهة كورونا

أشاد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بالمشاركة الفعالة من أساتذة طب جامعة المنصورة لصحة الدقهلية بالحجر الصحي بمستشفى تمي الأمديد وتسخير كافة الإمكانيات بالمدينة الجامعية لمرضى فيروس كورونا المستجد باوامر رئيس الجامعة.





كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بخالص الشكر والتقدير والاحترام لجميع الأطباء العاملين بقطاع المستشفيات بجامعة المنصورة وعلى رأسهم الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة والدكتور محمد حجازى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتورة نسرين صلاح عمر عميدة كلية الطب ومديري المستشفيات الجامعية و المراكز الطبية المتخصصة وجميع الأطقم الطبية وهيئة التمريض والصيادلة والعاملين بكافة فئاتهم وذلك لمعاونتهم الفرق الطبية بمديرية الصحة ومشاركتهم الفعالة لصحة الدقهلية في القيام بمهامها المضنية والمتواصلة لمواجهة ازمة فيروس كورونا المستجد بالحجر الصحي بمستشفى تمي الأمديد.



