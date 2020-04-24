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محافظات

تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "احمى نفسك .. احمى بلدك " في سيناء

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:29 م
صدى البلد
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احمد صالح
انتهت مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية بشمال سيناء، من تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة " احمى بلدك .. احمى نفسك " فى اطار مساندة جهود الدولة فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ناصر أبو عكر رئيس مجلس أمناء المؤسسة، انه تم توفير مواد تعقيم وتوزيع  بوسترات ، وتنفيذ حملات رش وتعقيم لمنشأت عامة وأهلية ومقرات حكومية ، وتوزيع أغذية وهدايا للأطفال ، وتنفيذ زيارة تضامن وتشجيع للأطباء بمستشفى العريش العام.

وتضمنت انشطة المبادرة بالشراكة مع " جمعية تنمية المجتمع بالجورة "، توفير احتياجات ل1000 أسرة للتوعية والحماية من فيروس كورونا وتسلمت كل اسرة مواد التعقيم اللازمة وكمامات وقفازات ولصق بوسترات وتوزيع بورشورات توعية.

وتم تنفيذ 5 حملات لتوزيع مساعدات في عدة مناطق واحياء العريش ، بواقع 200 أسرة بكل منطقة واستهدفت الأسر الأكثر احتياجًا ، تحت إشراف ومشاركة رؤساء الأحياء وبتنسيق مجلس مدينة العريش .

هذا الي جانب تنفيذ حملة تطهير وتعقيم بالتعاون مع مديرية الطب البيطري وأسرة تحيا مصر بجامعة العريش، وتم تعقيم منازل ومنشآت وبنايات سكنية في ٥ احياء رئيسية بالعاصمة هي أحياء الريسة وضاحية السلام والسمران وعاطف السادات 


كما تم تنفيذ زيارة تضامنية مع أطباء مستشفى العريش بتقديم الزهور للأطباء والتمريض بحضور كلًا من سعدية محمود مدير عام التضامن الاجتماعى.


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https://www.elbalad.news/4292486
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