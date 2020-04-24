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المجر: تخفيف العزل العام والتركيز على الوقاية من كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:15 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
أفادت  فضائية اكسترا نيوز فى خبر عاجل لها ، عن إعلان المجر تخفيف العزل العام والتركيز على الوقاية من الفيروس.

وقد أعلنت  لجنة الصحة الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى روسيا لـ82804 والوفيات إلى 4632.

وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني: "تم تسجيل  6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة لليوم السادس على التوالي". 

وفي وقت سابق، رفعت ولاية ميزوري الأمريكية دعوى قضائية ضد الصين بتهمة إخفاء خطورة وباء كوفيد-19، والتسبب "بأضرار" اقتصادية وبشرية "لا يمكن تعويضها" في هذه الولاية وفي العالم، مما استدعى ردا غاضبا من بكين.

وتتزايد أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بصورة مخيفة فى ظل سقوط مزيد من المصابين 
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