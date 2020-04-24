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برلمان

اقتراح برلماني للتعاقد مع شركات تأمين على الحياة للأطباء

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:27 م
أطباء
أطباء
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فريدة محمد
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى مجلس الوزراء، ووزارة الصحة لتوفير تأمين على الحياة للأطباء ضد المخاطر والمرض والمسؤولية المهنية.

وأكد النائب في مقترحه أن الأطباء يقومون بدور ملموس لا يخفى أحد في هذه الأزمة، وهم من أكثر الفئات عرضة للإصابة، مشيرا إلى أنه على الرغم من اتخاذ الإجراءات الوقائية إلا أن عدد كبير منهم تعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن الأطباء هم الفئة الأكثر تعرضًا للإصابة منذ بداية جانحة فيروس كورونا، فضلا عما يتعرض له ذويهم من إصابات أيضا.

وأكد أنه من الضروري بسبب المخاطر العديدة التي يتعرضون لها ، التحرك على وجه السرعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتأمين على حياتهم، لاسيما في ظل انخفاض الدخول والمعاشات التي يحصلون عليه.

وطالب الدكتور أيمن أبو العلا، وزارة الصحة بإبرام عقد تأمين مع أتحاد شركات التأمين على الحياة يكون خاص بالأطباء ويتم تمويل الاشتراكات الشهرية من خلال صندوق التكافل في النقابة وصندوق المخاطر الذي اقترحه السيد الرئيس لضمان استدامة الفكرة.
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