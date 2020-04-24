بأغنيه أهلا رمضان..هند عبد الحليم تشعل تيك توك

هنأت الفنانة هند عبد الحليم، جمهورها بقدوم شهر رمضان بفيديو جديد من خلال حسابها الخاص عبر موقع الفيديوهات تيك توك.





وظهرت هند عبد الحليم من منزلها وهي تغني أهلا رمضان احتفالا بقدوم شهر رمضان الكريم وكتبت معلقة: كل سنة و انتم طيبين و رمضان كريم.





كانت هند نوهت إلى أن مسلسل زودياك أضاف إليها كثيرًا خاصة وأنها ظهرت فى المسلسل بشكل مختلف، لأنها لأول مرة تظهر فى دور الفتاة المتمردة، مضيفة: " أي يحد بيتمنى يسلم على عادل إمام وأنا مثلت قدامه".





وأشارت إلى أنها شاركت في 14 مسلسلا حتى الآن ولم تشارك في أي فيلم، مضيفة: "نفسي أعمل سينما، وهي حلم كل فنان"





والجدير بالذكر ان آخر أعمال هند عبد الحليم، مسلسل "حكايات بنات الجزء 4"، الذي يعرض حاليًا على إحدى القنوات الفضائية، وشارك في بطولته الفنانة أسماء جلال وتامر هشام وميرنا نور الدين، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي.