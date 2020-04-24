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حوادث

الداخلية: إعادة فتح طريق الكريمات الصحراوي بعد إغلاقه بسبب العاصفة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:23 م
إعادة فتح طريق الكريمات
إعادة فتح طريق الكريمات الصحراوي
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أحمد مهدي
قالت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، إن الحركة المرورية عادت على طريق الكريمات الصحراوي الشرقي، بعد إغلاقه بسبب انعدام الرؤية عقب ظهور عاصفة ترابية.

وتابعت المصادر، أن الإدارة بإشراف اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

فيما تجري غرف عمليات إدارات المرور المختلفة عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وناشد اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، قائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.

وأكدت المصادر أن اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، يتابع الحالة المرورية على الطرق والمحاور بشكل لحظي لإعطاء أوامر بالتدخل في حالات الطوارئ، مطالبًا قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والقيادة بشكل يحترم الطريق ويحافظ على الحياة وحياة الآخرين.
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