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حوادث

سحر أختهم.. 3 أشقاء يقتلون دجالا ويلقون جثته في ترعة الرياح البحيري

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:18 م
جثة
جثة
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جمالات الدمنهورى

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة فى كشف غموض العثور على جثة شخص مجهول الهوية بترعة الرياح الناصري، أمام قرية الإيمان التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، وتوصلت التحريات الى أن وراء ارتكاب الجريمة ٣أشقاء انتقاما من المجنى عليه لقيامه بعمل بعض أعمال السحر،و الشعوذه لشقيقتهم .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت بلاغا من مركز شرطة بدر، يفيد بعثور الأهالي على جثة غريق بترعة الرياح الناصري أمام قرية الإيمان بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شخص مجهول الهوية، مربوط بثقل خرساني " طوب " في جسده وتم إنتشال الجثة ولنقلها لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي بدر المركزي.

وعلى الفور وجه اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث  برئاسة العميد أحمد لطفى رئيس مباحث المديرية،والعقيد إيهاب المسارع رئيس فرع البحث الجنائى بمركز بدر ،والرائد محمد معوض زايد رئيس مباحث المركز لسرعة كشف غموض الحادث والقبض على المتهمين.

وتوصلت تحريات فريق البحث  أن  الجثة لشخص يدعى " عبدالجواد م ط "  ومقيم بقرية صلاح الدين التابعة لدائرة مركز شرطة بدر وأن، وراء ارتكاب الجريمة ٣  أشقاء " ا س ع ع " ٣٢سنة ،و" م س ع ع" ٢٨ سنة ،و " ر س ع ع " ٢٦ والجميع مقيمين بناحية قرية صلاح الدين بدائرة المركز وذلك لقيام المجنى عليه بعمل بعض أعمال السحر والشعوذة لشقيقتهم لإقامة علاقة بينهما.

وبتقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد معوض زايد رئيس مباحث مركز شرطة بدر من ضبط المتهمين وبمواجهتهم قما أسفرت عن تحريات فريق البحث اعترفوا بقيامهم باستدراج المجنى عليه وتوثيقه وحجزة لمدة أربعة أيام مع ضربة حتى فارق الحياه ثم قاموا بحمله والقيام بربطه بثقل خرساني " طوب " في جسده، والقيام بإلغائهفى الرياح الناصرى.

وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار احمد رضوان رئيس نيابة كوم حمادة تحت إشراف المستشار أشرف ربيع المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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