الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. إنفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 18 حتى 24 أبريل 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.





وجاء في الإنفوجراف أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل قرار بأن يكون يوم السبت الموافق 25 أبريل عام 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء، وكذلك الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والذي ينص على زيادة فئات بدل المهن الطبية بنسبة 75%، ورفع سن الإحالة للمعاش لتصبح 65 سنة بدلًا من 60 سنة، مع إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، فضلًا عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 5.35 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ناحية دشلوط مركز ديروط بمحافظة أسيوط لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية، هذا بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 10.21 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ناحية جنوب قرية القبالة بمحافظة الجيزة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطة كهرباء جهد 66/11 كيلو فولت.





كما تضمنت القرارات بحسب الإنفوجراف، الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة لاستخدامها في إقامة محطة مياه للشرب ناحية النويرات، مركز المنشأة، محافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والكباري بشأن تعديل قيم أوامر الإسناد الصادرة للشركات المُنفذة لمشروع إنشاء القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي ضمن أعمال المشروع القومي للطرق، وذلك دون تغيير التكلفة الإجمالية المعتمدة من مجلس الوزراء، فضلًا عن الموافقة على اعتماد عدد من قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 15 أبريل 2020.





وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح الإنفوجراف أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، شملت الاجتماع الأسبوعي، وتم فيه استعراض الموقف الحالي لفيروس "كورونا المستجد" في مصر، وخطة تأهيل مستشفيات الحميات والصدر، وكذلك اجتماع لمتابعة تدبير المستلزمات الطبية لوزارة الصحة لمواجهة فيروس "كورونا"، واستعراض خطة تقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بالفيروس بالمستشفيات والمدن الجامعية، وذلك بحضور وزيري التعليم العالي والصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، فضلًا عن اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع التشييد والبناء، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هذا بجانب ترأس سيادته اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، حيث تم استعراض الموقف الحالي للفيروس في مصر، ومناقشة الإجراءات التي سيتم تطبيقها مع دخول شهر رمضان، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس هيئة الشراء الموحد.

وتضمنت الاجتماعات أيضًا، وفقًا لما أبرزه الإنفوجراف، ترأس سيادته اجتماع مجلس المحافظين، وتم التطرق فيه إلى الترتيبات المتعلقة بحظر الحركة الجزئي خلال رمضان، والتوجيه بأهمية الالتزام الشديد بتطبيقها.





وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب الإنفوجراف، شملت استعراض تقرير من وزيرة الثقافة بشأن إطلاق منصة رقمية للورشة الدائمة لإعداد وتدريب الممثل، تحت عنوان "ابدأ حلمك أون لاين"، في إطار مواصلة الوزارة تطوير مبادراتها الالكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك"، فضلًا عن تلقيه خطابا من رئيس مجلس إدارة شركة "سيراميكا كليوباترا جروب"، بشأن مساهمته بـ 78 مليون جنيه للتعاون مع الدولة في مواجهة فيروس كورونا، كما قام سيادته بجولة تفقدية للعاصمة الإدارية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى بها، حيث زار مبنى مجلس الوزراء ومقر البرلمان ومنطقة الأبراج والحي السكني الخامس، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة، والمدير التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية.





وشملت الأنشطة أيضًا وفقًا لما أبرزه الإنفوجراف، استعراض تقرير من وزيرة التضامن الاجتماعي، حول خطة وجهود تجهيز أماكن العزل الطبي، حيث تناول التقرير عرض المقار التي تم الانتهاء من تجهيزها، وتلك الجاري إتمام تجهيزها، وكذلك إرسال برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، فضلًا عن إرسال برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وكذلك تهنئة الكتاب والصحفيين والإعلاميين بحلول الشهر الكريم.





كما تضمنت الأنشطة بحسب الإنفوجراف، إرسال برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والثلاثين لعيد تحرير سيناء، وكذلك إرسال برقية تهنئة إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والثلاثين لعيد تحرير سيناء، فضلًا عن تصريحات سيادته التليفزيونية بمقر مجلس الوزراء، والتي أعلن فيها مواعيد الحظر الجزئي في شهر رمضان التي ستُطبق من بدايته، وعودة تقديم بعض الخدمات التي يحتاجها المواطن بصورة جزئية في عدد من المرافق الحيوية ابتداءً من الاسبوع القادم، حيث سيبدأ حظر الحركة الجزئي من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا من اليوم التالي، اعتبارًا من الجمعة 24 أبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع حتى الخامسة مساءً.





أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، رصد الإنفوجراف، أنه تم عقد لقاء مع وزير الشباب والرياضة لمتابعة جهود تجهيز بعض المنشآت التابعة للوزارة لتكون جاهزة للعمل كأماكن للعزل الطبي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية للتعامل مع فيروس "كورونا" المستجد، كما عقد سيادته أيضًا لقاء مع عدد من رجال الصناعة والمستثمرين، من أجل التوصل إلى استراتيجية عمل متفق عليها بشأن النهوض بالصناعة ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة ورئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار.